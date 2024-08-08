https://ria.ru/20240808/putin-1965040413.html
Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О госохране"
Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О госохране" - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О госохране"
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О государственной охране", вводящие понятие профессиональной тайны и уточняющие требования к... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:07
2024-08-08T20:07
2024-08-08T20:07
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О государственной охране", вводящие понятие профессиональной тайны и уточняющие требования к сотрудникам госохраны. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ наделяет органы госохраны правом определять в пределах своих полномочий требования к созданию, построению, эксплуатации и развитию сетей связи специального назначения, предназначенных для нужд органов госвласти, к управлению такими сетями, организационно-техническому обеспечению их устойчивого функционирования и техническим средствам, применяемым в них, к информационной безопасности указанных сетей, а также к построению, развитию и эксплуатации средств и систем усиления охраны и иных технических средств и систем на охраняемых объектах. В целях совершенствования обеспечения собственной безопасности органов госохраны вводится институт профессиональной тайны ФСО России, к которой относится информация, не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, разглашение которой может создать угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов либо угрозу собственной безопасности органов государственной охраны. Органам госохраны предоставляется право проводить мероприятия по обеспечению собственной безопасности, согласно которым военнослужащие и гражданский персонал органов госохраны, а также кандидаты на поступление на службу проходят проверки и тестирования, определяющие их пригодность к службе в органах госохраны. Закрепляется обязанность военнослужащих и гражданского персонала органов госохраны представлять информацию, относящуюся к обеспечению собственной безопасности служб в соответствии с перечнем и в порядке, определяемых директором ФСО России. Устанавливаются дополнительные запреты и ограничения для приема на службу в органы госохраны и для прохождения службы. Так, занимать соответствующие должности не смогут иноагенты. Военнослужащим и гражданскому персоналу органов госохраны запрещается устанавливать или поддерживать контакты с лицами, в отношении которых заведомо известно, что они являются иностранными гражданами или признаны иноагентами, а также обращаться в зарубежные СМИ, иностранные и международные организации и в НКО, признанные иноагентами. Также закон запрещает военнослужащим и гражданскому персоналу органов госохраны иметь счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами РФ. Такой же запрет распространяется на их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет в том числе и об активах, которые были получены по наследству. Устанавливается, что такие счета должны быть закрыты, а активы отчуждены в срок, установленный руководителем ФСО. В целях совершенствования порядка прохождения военной службы будет предоставляться возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.
https://ria.ru/20240808/putin-1964979401.html
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О госохране"
Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О государственной охране"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "О государственной охране", вводящие понятие профессиональной тайны и уточняющие требования к сотрудникам госохраны.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ наделяет органы госохраны правом определять в пределах своих полномочий требования к созданию, построению, эксплуатации и развитию сетей связи специального назначения, предназначенных для нужд органов госвласти, к управлению такими сетями, организационно-техническому обеспечению их устойчивого функционирования и техническим средствам, применяемым в них, к информационной безопасности указанных сетей, а также к построению, развитию и эксплуатации средств и систем усиления охраны и иных технических средств и систем на охраняемых объектах.
В целях совершенствования обеспечения собственной безопасности органов госохраны вводится институт профессиональной тайны ФСО России, к которой относится информация, не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, разглашение которой может создать угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов либо угрозу собственной безопасности органов государственной охраны.
Органам госохраны предоставляется право проводить мероприятия по обеспечению собственной безопасности, согласно которым военнослужащие и гражданский персонал органов госохраны, а также кандидаты на поступление на службу проходят проверки и тестирования, определяющие их пригодность к службе в органах госохраны.
Закрепляется обязанность военнослужащих и гражданского персонала органов госохраны представлять информацию, относящуюся к обеспечению собственной безопасности служб в соответствии с перечнем и в порядке, определяемых директором ФСО России.
Устанавливаются дополнительные запреты и ограничения для приема на службу в органы госохраны и для прохождения службы. Так, занимать соответствующие должности не смогут иноагенты.
Военнослужащим и гражданскому персоналу органов госохраны запрещается устанавливать или поддерживать контакты с лицами, в отношении которых заведомо известно, что они являются иностранными гражданами или признаны иноагентами, а также обращаться в зарубежные СМИ, иностранные и международные организации и в НКО, признанные иноагентами.
Также закон запрещает военнослужащим и гражданскому персоналу органов госохраны иметь счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами РФ. Такой же запрет распространяется на их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет в том числе и об активах, которые были получены по наследству. Устанавливается, что такие счета должны быть закрыты, а активы отчуждены в срок, установленный руководителем ФСО.
В целях совершенствования порядка прохождения военной службы будет предоставляться возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.