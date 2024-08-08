https://ria.ru/20240808/putin-1965000437.html
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление кредитной организацией нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику средств в безналичной форме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Устанавливается, что нотариусу предоставляется документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств или передачу ему других вещей. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, связанных с возвратом денежных средств, удостоверяется, если заемщику денежные средства перечислены в безналичной форме. В этом случае нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств. Нотариус будет обязан проверить достоверность этого документа путем запроса через единую информсистему в кредитную организацию, которая будет обязана подтвердить достоверность сведений. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения в сфере займов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление кредитной организацией нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику средств в безналичной форме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливается, что нотариусу предоставляется документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств или передачу ему других вещей. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, связанных с возвратом денежных средств, удостоверяется, если заемщику денежные средства перечислены в безналичной форме. В этом случае нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств.
Нотариус будет обязан проверить достоверность этого документа путем запроса через единую информсистему в кредитную организацию, которая будет обязана подтвердить достоверность сведений.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.