Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965000437.html
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:30
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление кредитной организацией нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику средств в безналичной форме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Устанавливается, что нотариусу предоставляется документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств или передачу ему других вещей. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, связанных с возвратом денежных средств, удостоверяется, если заемщику денежные средства перечислены в безналичной форме. В этом случае нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств. Нотариус будет обязан проверить достоверность этого документа путем запроса через единую информсистему в кредитную организацию, которая будет обязана подтвердить достоверность сведений. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения по займам

Путин подписал закон об удостоверении медиативного соглашения в сфере займов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость удостоверения медиативного соглашения в сфере займов через предоставление кредитной организацией нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику средств в безналичной форме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливается, что нотариусу предоставляется документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств или передачу ему других вещей. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, связанных с возвратом денежных средств, удостоверяется, если заемщику денежные средства перечислены в безналичной форме. В этом случае нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств.
Нотариус будет обязан проверить достоверность этого документа путем запроса через единую информсистему в кредитную организацию, которая будет обязана подтвердить достоверность сведений.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Должников наделили правом возобновлять исполнительное производство
6 апреля, 16:03
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала