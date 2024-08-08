https://ria.ru/20240808/putin-1964984252.html
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным
Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:55
2024-08-08T16:55
2024-08-08T17:03
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общество
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных.Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных. Правительство по согласованию с ФСБ установит требования по обезличиванию таких данных.Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.Предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240808/putin-1964980510.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, москва, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Общество, Москва, Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подписал закон по обезличенным персональным данным
Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных.
Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных. Правительство по согласованию с ФСБ
установит требования по обезличиванию таких данных.
Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.
Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.
Предусматривается создание в Москве
региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.
Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.