https://ria.ru/20240808/putin-1964984252.html

Путин подписал закон по обезличенным персональным данным

Путин подписал закон по обезличенным персональным данным - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон по обезличенным персональным данным

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:55

2024-08-08T16:55

2024-08-08T17:03

владимир путин

россия

общество

москва

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных.Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных. Правительство по согласованию с ФСБ установит требования по обезличиванию таких данных.Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.Предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240808/putin-1964980510.html

https://ria.ru/20240808/putin-1964962288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, москва, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)