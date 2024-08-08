https://ria.ru/20240808/putin-1964980953.html
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:52
2024-08-08T16:52
2024-08-08T17:00
курская область
происшествия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации органов власти."Хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Происшествия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области
Путин попросил Алексея Смирнова доложить о координации органов власти