https://ria.ru/20240808/putin-1964980953.html

Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области

Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:52

2024-08-08T16:52

2024-08-08T17:00

курская область

происшествия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации органов власти."Хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html

курская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, происшествия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , россия