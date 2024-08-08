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Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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16:52 08.08.2024 (обновлено: 17:00 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964980953.html
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:52
2024-08-08T17:00
курская область
происшествия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации органов власти."Хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - сказал глава государства.
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курская область, происшествия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Происшествия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Путин попросил доложить об организации работы штаба в Курской области

Путин попросил Алексея Смирнова доложить о координации органов власти

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить об организации работы штаба и координации органов власти.
"Хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - сказал глава государства.
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Курская областьПроисшествияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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