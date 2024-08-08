https://ria.ru/20240808/putin-1964979791.html

Путин подписал закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства

Путин подписал закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает гражданам получение необходимых справок для внесудебного банкротства. Соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:50

2024-08-08T16:50

2024-08-08T16:50

общество

россия

сергей гаврилов

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает гражданам получение необходимых справок для внесудебного банкротства. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях исключения ошибочных отказов гражданам в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Он предполагает дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и госорганов при получении необходимых справок. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что гражданин сможет один раз обратиться в МФЦ, где с помощью действующей единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) получит справки об имущественном и финансовом положении и праве на внесудебное банкротство. При этом лично получать справки в Соцфонде, Федеральной службе судебных приставов и других госорганах не потребуется. То есть появится возможность применения системы "одного окна". Для этого закон обязывает МФЦ, в который гражданин обратился с заявлением о внесудебном банкротстве, включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) его паспортные данные, не размещая их в открытом доступе в интернете. Внесение паспортных данных гражданина в закрытую часть этого реестра позволит использовать СМЭВ для получения справок для внесудебного банкротства. Также этот механизм получения документов поможет исключить ошибочные отказы гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры, отмечал Гаврилов. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963792846.html

https://ria.ru/20240808/bankrotstvo-1600141843.html

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общество, россия, сергей гаврилов, владимир путин, госдума рф