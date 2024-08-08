Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин
Путин: ситуация в Курской области требует от руководителя региона мужества
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона, одного опыта недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь недостаточно только Ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у Вас, безусловно, есть. Сегодняшняя ситуация требует от Вас, известно, мужественности, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти и в том числе перед губернатором и Вашей командой", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.