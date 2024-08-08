Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 08.08.2024 (обновлено: 17:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964979699.html
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин - РИА Новости, 08.08.2024
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин
Ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона, одного опыта недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:49
2024-08-08T17:02
курская область
происшествия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935316205_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_089447d576a897740c14a4d3f2505361.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона, одного опыта недостаточно, заявил президент России Владимир Путин."Здесь недостаточно только Ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у Вас, безусловно, есть. Сегодняшняя ситуация требует от Вас, известно, мужественности, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти и в том числе перед губернатором и Вашей командой", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/uscherb-1964986527.html
https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935316205_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_1d971040d644ce8dd22f30dcb25676b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия
Курская область, Происшествия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия
Ситуация в Курской области требует собранности, заявил Путин

Путин: ситуация в Курской области требует от руководителя региона мужества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона, одного опыта недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь недостаточно только Ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у Вас, безусловно, есть. Сегодняшняя ситуация требует от Вас, известно, мужественности, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти и в том числе перед губернатором и Вашей командой", - сказал Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области
Вчера, 16:59
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону
Вчера, 16:55
 
Курская областьПроисшествияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала