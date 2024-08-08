https://ria.ru/20240808/putin-1964944013.html

Демонстрация преступления во время стрима будет отягчающим обстоятельством

Демонстрация преступления во время стрима будет отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 08.08.2024

Демонстрация преступления во время стрима будет отягчающим обстоятельством

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:13

2024-08-08T15:13

2024-08-08T15:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно изменениям, которые внесены в Уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усилена уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество