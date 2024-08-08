https://ria.ru/20240808/putin-1964920405.html

Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского

Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.08.2024

Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:54

2024-08-08T13:54

2024-08-08T13:54

общество

россия

оренбургская область

владимир путин

александр невский

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Чернышева Алексея Андреевича", - сказано в указе. Уточняется, что бывший глава региона является членом Оренбургской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В марте 2024 года ему исполнилось 85 лет.

https://ria.ru/20240808/putin-1964919966.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, оренбургская область, владимир путин, александр невский