https://ria.ru/20240808/putin-1964920405.html
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.08.2024
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:54
2024-08-08T13:54
2024-08-08T13:54
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Чернышева Алексея Андреевича", - сказано в указе. Уточняется, что бывший глава региона является членом Оренбургской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В марте 2024 года ему исполнилось 85 лет.
https://ria.ru/20240808/putin-1964919966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оренбургская область, владимир путин, александр невский
Общество, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Александр Невский
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского
Путин наградил экс-главу Оренбуржья Чернышева орденом Александра Невского