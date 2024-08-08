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Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.08.2024
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13:54 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964920405.html
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.08.2024
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:54
2024-08-08T13:54
общество
россия
оренбургская область
владимир путин
александр невский
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Чернышева Алексея Андреевича", - сказано в указе. Уточняется, что бывший глава региона является членом Оренбургской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В марте 2024 года ему исполнилось 85 лет.
https://ria.ru/20240808/putin-1964919966.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html
россия
оренбургская область
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общество, россия, оренбургская область, владимир путин, александр невский
Общество, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Александр Невский
Путин наградил экс-главу Оренбургской области орденом Александра Невского

Путин наградил экс-главу Оренбуржья Чернышева орденом Александра Невского

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева орденом Александра Невского. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля.
"За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Чернышева Алексея Андреевича", - сказано в указе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр
Вчера, 13:50
Уточняется, что бывший глава региона является членом Оренбургской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В марте 2024 года ему исполнилось 85 лет.
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
8 июля, 20:39
 
ОбществоРоссияОренбургская областьВладимир ПутинАлександр Невский
 
 
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