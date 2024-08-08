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Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича - РИА Новости, 08.08.2024
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13:10 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964909127.html
Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича
Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича - РИА Новости, 08.08.2024
Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" солиста группы "Бумер" Игоря Кулинича, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:10
2024-08-08T13:10
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" солиста группы "Бумер" Игоря Кулинича, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Кулинича Игоря Вадимовича - солиста группы "Бумер", артиста общества с ограниченной ответственностью "Большие гастроли", - говорится в указе.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича

Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" певца Игоря Кулинича

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" солиста группы "Бумер" Игоря Кулинича, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Кулинича Игоря Вадимовича - солиста группы "Бумер", артиста общества с ограниченной ответственностью "Большие гастроли", - говорится в указе.
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