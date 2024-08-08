https://ria.ru/20240808/putin-1964909127.html

Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича

Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича - РИА Новости, 08.08.2024

Путин наградил медалью солиста группы "Бумер" Кулинича

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" солиста группы "Бумер" Игоря Кулинича, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:10

2024-08-08T13:10

2024-08-08T13:10

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" солиста группы "Бумер" Игоря Кулинича, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Кулинича Игоря Вадимовича - солиста группы "Бумер", артиста общества с ограниченной ответственностью "Большие гастроли", - говорится в указе.

https://rsport.ria.ru/20240808/orden-1964906510.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин