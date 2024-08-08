https://ria.ru/20240808/puteshestviya-1964736519.html
Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия
Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия - РИА Новости, 08.08.2024
Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, хватает ли им отпуска, и о том, что мешает в путешествиях, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:02
2024-08-08T05:02
2024-08-08T05:02
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, хватает ли им отпуска, и о том, что мешает в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1225 пользователей и выяснили, что по-настоящему перезагрузиться успевают далеко не все — только 56 процентов. Более того, 80 процентов признаются, что им сразу после отпуска требуется еще один. При этом лишь 37 процентов берут дополнительные выходные, чтобы прийти в себя после поездки.В основном путешественники устают в отпуске от других туристов — такой ответ дали 55 процентов опрошенных. Некоторых утомляет компания семьи или друзей, с которыми они отдыхают (38 процентов), а кого-то — экскурсии по достопримечательностям (18 процентов). Планирование каникул тоже не всем дается легко: устают еще в процессе подготовки к поездке 29 процентов пользователей.Примерно треть (34 процента) респондентов признались, что во время путешествий скучают по дому. А вот вернуться на работу не хочет почти никто — только пять процентов выражают такую готовность. При этом половине опрошенных хоть раз в жизни приходилось прямо в день прилета отправляться в офис.
https://ria.ru/20240808/zelenogradsk-1963418361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Туристы рассказали, от чего устают во время путешествия
Эксперты: треть туристов устает от подготовки отпуска, половина – от попутчиков
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, хватает ли им отпуска, и о том, что мешает в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1225 пользователей и выяснили, что по-настоящему перезагрузиться успевают далеко не все — только 56 процентов. Более того, 80 процентов признаются, что им сразу после отпуска требуется еще один. При этом лишь 37 процентов берут дополнительные выходные, чтобы прийти в себя после поездки.
В основном путешественники устают в отпуске от других туристов — такой ответ дали 55 процентов опрошенных. Некоторых утомляет компания семьи или друзей, с которыми они отдыхают (38 процентов), а кого-то — экскурсии по достопримечательностям (18 процентов). Планирование каникул тоже не всем дается легко: устают еще в процессе подготовки к поездке 29 процентов пользователей.
Примерно треть (34 процента) респондентов признались, что во время путешествий скучают по дому. А вот вернуться на работу не хочет почти никто — только пять процентов выражают такую готовность. При этом половине опрошенных хоть раз в жизни приходилось прямо в день прилета отправляться в офис.