https://ria.ru/20240808/pskov-1965005887.html

В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков

В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков - РИА Новости, 08.08.2024

В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков

Двое жителей Саратова, рекламируя "интернет-магазин" по незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ, нанесли на стены зданий в Пскове более 900... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:48

2024-08-08T17:48

2024-08-08T18:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Двое жителей Саратова, рекламируя "интернет-магазин" по незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ, нанесли на стены зданий в Пскове более 900 незаконных граффити, фигуранты уже арестованы, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области. "По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. В течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты, они в ночное время нанесли на стены построек в наиболее людных местах более 900 незаконных граффити. О каждой нанесенной надписи злоумышленники отчитывались организатору интернет-магазина", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, впоследствии подозреваемые планировали продолжить свою "работу" в других российских регионах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (статья 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ). "Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма. Псковским городским судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в областном управлении МВД.

https://ria.ru/20240808/arest-1964996569.html

https://ria.ru/20240112/graffiti-1920881708.html

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происшествия, россия, саратов, псков