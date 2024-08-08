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В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков - РИА Новости, 08.08.2024
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17:48 08.08.2024 (обновлено: 18:01 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/pskov-1965005887.html
В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков
В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков - РИА Новости, 08.08.2024
В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков
Двое жителей Саратова, рекламируя "интернет-магазин" по незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ, нанесли на стены зданий в Пскове более 900... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:48
2024-08-08T18:01
происшествия
россия
саратов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Двое жителей Саратова, рекламируя "интернет-магазин" по незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ, нанесли на стены зданий в Пскове более 900 незаконных граффити, фигуранты уже арестованы, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области. "По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. В течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты, они в ночное время нанесли на стены построек в наиболее людных местах более 900 незаконных граффити. О каждой нанесенной надписи злоумышленники отчитывались организатору интернет-магазина", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, впоследствии подозреваемые планировали продолжить свою "работу" в других российских регионах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (статья 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ). "Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма. Псковским городским судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в областном управлении МВД.
https://ria.ru/20240808/arest-1964996569.html
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происшествия, россия, саратов, псков
Происшествия, Россия, Саратов, Псков
В Пскове двое мужчин наносили на здания рисунки с рекламой наркотиков

В Пскове двое мужчин нанесли на здания более 900 рисунков с рекламой наркотиков

© Фото : Полиция Пскова/ВКонтактеБаллоны с аэрозольной краской, изъятые сотрудниками полиции у подозреваемых в нанесении граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове
Баллоны с аэрозольной краской, изъятые сотрудниками полиции у подозреваемых в нанесении граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Полиция Пскова/ВКонтакте
Баллоны с аэрозольной краской, изъятые сотрудниками полиции у подозреваемых в нанесении граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Двое жителей Саратова, рекламируя "интернет-магазин" по незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ, нанесли на стены зданий в Пскове более 900 незаконных граффити, фигуранты уже арестованы, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области.
«
"По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. В течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты, они в ночное время нанесли на стены построек в наиболее людных местах более 900 незаконных граффити. О каждой нанесенной надписи злоумышленники отчитывались организатору интернет-магазина", – говорится в сообщении.
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Как отмечают в полиции, впоследствии подозреваемые планировали продолжить свою "работу" в других российских регионах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (статья 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ).
«
"Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма. Псковским городским судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в областном управлении МВД.
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