"Все связано с КГБ". Основному союзнику Украины предрекли гражданскую войну

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Масштабные антимигрантские протесты, охватившие Соединенное Королевство, как выяснилось, спровоцировала фейковая новость.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Масштабные антимигрантские протесты, охватившие Соединенное Королевство, как выяснилось, спровоцировала фейковая новость. Поводом стало сообщение с аккаунта, который СМИ бездоказательно связывают с Россией. Однако настоящие причины конфликта, похоже, стоит искать в устройстве британского общества и политике местных властей."Это на всю жизнь"В понедельник, 29 июля, мойщик окон Джоэл Верит обедал в кафе на Харт-стрит в сонном городке Саутпорт, что на берегу Ирландского моря, в 27 километрах от Ливерпуля. К нему подбежала окровавленная женщина. "Он убивает детей!" — кричала она, указывая на здание танцевальной студии.Верит вошел в здание и увидел мужчину в спортивном костюме с поднятым капюшоном. В руках тот держал нож. Они встретились глазами, после чего преступник убежал. "Этот взгляд останется со мной на всю жизнь", — рассказывал Верит журналистам.Как потом выяснится, в тот день в студии проходило тематическое занятие — школьницы младших классов танцевали под песни Тейлор Свифт. В результате нападения две девочки — шестилетняя Бебе Кинг и семилетняя Элси Стэнкомб — погибли сразу. Еще одна, девятилетняя Элис Агиар, скончалась в больнице. Кроме того, пятеро детей и двое взрослых получили серьезные ранения.Подозреваемого быстро задержали, но полиция отказалась назвать его имя. В Сети появилась информация, что атаку совершил некий Али Аль-Шакати — беженец, который якобы прибыл на лодке в Великобританию в прошлом году и попросил убежища. Власти поспешили опровергнуть сведения, но было уже поздно: спусковой крючок сработал.В Саутпорте, а затем и в других городах Британии, включая Лондон, начались антимигрантские и антимусульманские манифестации, вылившиеся в уличные беспорядки и столкновения с полицией. Зафиксированы нападения на прохожих — предполагаемых мигрантов. Пострадали десятки полицейских. В Саутпорте попытались поджечь мечеть. Среди лозунгов протестующих: "Спасите наших детей", "Вон из Англии" и "Остановите лодки!".Мусульманские общины объявили, что намерены защищать себя сами. На улицы городов вышли десятки молодых мужчин. У многих — ножи и мачете (ношение которых запрещено британскими законами). На видео попали случаи жестокого избиения прохожих — на этот раз европейской внешности. Полиция, судя по кадрам, не вмешивалась. Ролики активно распространяют по националистическим страницам в социальных сетях — и при этом в основном игнорируются крупными СМИ."Это Британия или Советский Союз?"Риторика руководства страны — жесткая. Правда, обращена она исключительно к участникам антимигрантских протестов. Премьер Кир Стармер назвал их "крайне правыми бандитами" и заявил о создании "постоянной армии" полицейских для борьбы с беспорядками. Видимо, речь идет о подразделении, которое будут оперативно перебрасывать в наиболее горячие точки.В среду вынесли первые приговоры погромщикам: трое жителей Ливерпуля и Саутпорта получили от 20 месяцев до трех лет лишения свободы. Но это лишь вершина айсберга. Всего задержали четыре сотни подозреваемых.Министерство юстиции обещает изыскать 600 мест в тюрьмах для протестующих. Примечательно, что ранее из-за дефицита свободных нар британские власти вынуждены были отпускать уже осужденных преступников. Так, резонанс вызвало освобождение Лоусона Нэтти, который получил срок за убийство подростка с помощью мачете.В разжигании Лондон обвиняет крайне правых политиков и соцсети. Sky News приводит слова эксперта по дезинформации Тима Сквиррелла из Института стратегического диалога: он сообщил, что для координации действий участники протестов используют платформу Telegram, на более широкую аудиторию вещают с помощью сервиса микроблогинга Х, а трансляции идут в TikTok.Все три площадки давно раздражают политиков по обе стороны океана: телеграм Павла Дурова стремится оставаться независимым ото всех, TikTok принадлежит китайцам, а соцсеть Х несколько лет назад приобрел миллиардер Илон Маск — ярый противник нелегальной иммиграции в США.Последний лично подлил масла в огонь. Комментируя одно из сообщений о столкновениях в Британии, предприниматель заявил, что "гражданская война неизбежна". Отвечая премьеру Стармеру на обещание защитить мусульман, владелец Tesla и SpaceX написал: "Разве вы не должны беспокоиться о нападениях на *все* общины?"Особое возмущение у Маска вызвало преследование за посты в социальных сетях. Стармер ранее пообещал "обрушить всю силу закона" не только на непосредственных участников протестов, но и на "диванных подстрекателей". На этом фоне в Х появилось видео, на котором полиция арестовывает британца за публикацию на своей странице. "Это Британия или Советский Союз?" — риторически спросил бизнесмен.Казалось бы, при чем тут ИжевскРазумеется, "русский след" тоже нашли. Информацию о том, что убийца — беженец по имени Али Аль-Шакати, распространил аккаунт Channel3 Now, маскирующийся под американский новостной сайт. Ссылки на него разместили в соцсетях и британские политики правых взглядов, в том числе лидер местных националистов Томми Робинсон, а также некоторые СМИ. Таблоид Daily Mail выяснил, что 11 лет назад на той же странице публиковали видео уличных гонок в российском Ижевске."Водители, имена которых указаны в видеороликах, связаны с оборонной и ИТ-отраслями страны. Среди них есть человек, который, по всей видимости, бывший сотрудник КГБ, ныне работающий в российском парламенте", — утверждает бульварное издание, не называя конкретных имен.С тех пор названия и контент неоднократно менялись. Среди прежних имен — Fox3 Now и Fox3 News. Связанный с каналом сайт использует интернет-серверы в США и зарегистрирован в компании онлайн-хостинга в Литве, при этом владелец неизвестен.Отметим, что через некоторое время после сообщений об "Али Аль-Шакати" канал Channel3 Now признал ошибку и извинился. Daily Mail утверждает: специальные программы показали, что текст извинений написан нейросетью вроде ChatGPT.Злая ирония в том, что настоящим убийцей оказался не мусульманин, а христианин — 17-летний Аксель Рудакубана родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. По словам соседей, семья была вполне благополучной, родители имели стабильный заработок. Мотивы нападавшего неясны — по одной из версий, у юноши психические проблемы. Однако скучная правда уже мало кого интересует: она не отменяет глубоких противоречий, укоренившихся в британском обществе.Ошибка мультикультуралистовГлавная претензия радикально настроенных автохтонов — несправедливость. Им кажется, что власти страны принимают решения, исходя из так называемой позитивной дискриминации: местных наказывают строже, чем приезжих. А крупнейшие СМИ в том же духе освещают громкие события, подобные нынешним протестам: всех недовольных аборигенов огульно причисляют к "крайне правым", а любой негатив со стороны национальных и религиозных меньшинств игнорируют.Как отмечает британский обозреватель Арис Руссинос, власти не стремятся к честному разговору с гражданами на острую тему. На протяжении многих лет чиновники избегали словосочетания "межэтнический конфликт" в публичном пространстве. Вместо него использовали эвфемизмы — например, "взаимоотношения общин". Это позволяло поддерживать по крайней мере видимость межнациональной стабильности. Однако, как показывает инцидент в Саутпорте, время от времени накопившиеся проблемы прорываются.Руссинос пишет, что Лондон увлекся идеей мультикультурализма в 90-е. Считалось, что превращение Британии в "сообщество сообществ", где коренное население будет лишь одним из многих, "и неизбежно, и желательно". Руководствуясь этими соображениями, кабинет Тони Блэра на рубеже веков тайно одобрил массовую миграцию из стран Глобального Юга, запретив министрам публичные выступления на эту тему. В результате в страну переселились миллионы человек, что привело к росту межэтнической напряженности.Примечательно, что сегодня Блэр — один из ярых противников мультикультурализма в Британии. Кроме того, политику ввоза мигрантов без ассимиляции уже признали ошибочной в Швеции и Нидерландах — оказалось, что появление в стране параллельных сообществ приводит к росту как исламизма, так и правого экстремизма, отчего страдают и местные, и приезжие. Несмотря на это, Лондон от прежних идеалов отказываться не спешит — по крайней мере на словах.Руссинос считает, что никаких радикальных перемен в ту или иную сторону в Британии не произойдет: репрессивный аппарат государства по-прежнему силен, а среди элит нет сторонников этнического национализма большинства. Поэтому стоит ожидать, что возмущение скоро угаснет и в "гражданскую войну" не перерастет.Но пока антимигрантские протесты продолжаются — вечером в среду по всей стране прошло около сотни акций.

