https://ria.ru/20240808/prokuratura-1965011061.html

Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы

Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы - РИА Новости, 08.08.2024

Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил работникам прокуратуры Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим службы в связи с... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:13

2024-08-08T18:13

2024-08-08T18:13

россия

курская область

игорь краснов

андрей иванов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил работникам прокуратуры Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим службы в связи с вторжением украинских войск, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "В связи с вторжением украинских войск на территорию Курской области по поручению Игоря Краснова работники прокуратуры области, а также прокуратур соседних регионов с 6 августа переведены на круглосуточный режим несения службы", - сказал Иванов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html

https://ria.ru/20240808/putin-1964995866.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, игорь краснов, андрей иванов, валерий герасимов, вооруженные силы украины