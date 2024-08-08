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Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы - РИА Новости, 08.08.2024
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18:13 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/prokuratura-1965011061.html
Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы
Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы - РИА Новости, 08.08.2024
Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил работникам прокуратуры Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим службы в связи с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:13
2024-08-08T18:13
россия
курская область
игорь краснов
андрей иванов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил работникам прокуратуры Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим службы в связи с вторжением украинских войск, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "В связи с вторжением украинских войск на территорию Курской области по поручению Игоря Краснова работники прокуратуры области, а также прокуратур соседних регионов с 6 августа переведены на круглосуточный режим несения службы", - сказал Иванов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html
https://ria.ru/20240808/putin-1964995866.html
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россия, курская область, игорь краснов, андрей иванов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Игорь Краснов, Андрей Иванов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Прокурорам Курской области поручили перейти на круглосуточный режим службы

Краснов поручил курским прокурорам перейти на круглосуточный режим службы

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил работникам прокуратуры Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим службы в связи с вторжением украинских войск, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
«
"В связи с вторжением украинских войск на территорию Курской области по поручению Игоря Краснова работники прокуратуры области, а также прокуратур соседних регионов с 6 августа переведены на круглосуточный режим несения службы", - сказал Иванов.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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РоссияКурская областьИгорь КрасновАндрей ИвановВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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