https://ria.ru/20240808/primorsko-akhtarsk-1965062493.html

Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб

Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб - РИА Новости, 08.08.2024

Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб

Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске, произошедшей 5... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:37

2024-08-08T22:37

2024-08-08T22:37

краснодарский край

происшествия

приморско-ахтарск

вооруженные силы украины

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске, произошедшей 5 июля, сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "В Приморско-Ахтарске продолжаются выплаты пострадавшим от падения БПЛА… Для оказания помощи пострадавшим было выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края", - говорится в сообщении. Уточняется, что за помощью обратились 200 человек. На сегодняшний день 170 человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Двум жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости, было выделено по 100 тысяч рублей. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. По данным властей, повреждённый дом полностью восстановят.

https://ria.ru/20240712/pomosch-1959113649.html

приморско-ахтарск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, приморско-ахтарск, вооруженные силы украины, вениамин кондратьев