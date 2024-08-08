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Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб - РИА Новости, 08.08.2024
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Краснодарский край
 
22:37 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/primorsko-akhtarsk-1965062493.html
Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб
Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб - РИА Новости, 08.08.2024
Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб
Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске, произошедшей 5... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:37
2024-08-08T22:37
краснодарский край
происшествия
приморско-ахтарск
вооруженные силы украины
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске, произошедшей 5 июля, сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "В Приморско-Ахтарске продолжаются выплаты пострадавшим от падения БПЛА… Для оказания помощи пострадавшим было выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края", - говорится в сообщении. Уточняется, что за помощью обратились 200 человек. На сегодняшний день 170 человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Двум жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости, было выделено по 100 тысяч рублей. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. По данным властей, повреждённый дом полностью восстановят.
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происшествия, приморско-ахтарск, вооруженные силы украины, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Происшествия, Приморско-Ахтарск, Вооруженные силы Украины, Вениамин Кондратьев

Пострадавшим при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске направили 2,2 млн руб

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске, произошедшей 5 июля, сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
«
"В Приморско-Ахтарске продолжаются выплаты пострадавшим от падения БПЛА… Для оказания помощи пострадавшим было выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за помощью обратились 200 человек. На сегодняшний день 170 человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Двум жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости, было выделено по 100 тысяч рублей.
Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. По данным властей, повреждённый дом полностью восстановят.
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Приморско-Ахтарске власти помогут с ремонтом поврежденного ВСУ дома
12 июля, 01:09
 
Краснодарский крайПроисшествияПриморско-АхтарскВооруженные силы УкраиныВениамин Кондратьев
 
 
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