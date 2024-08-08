https://ria.ru/20240808/postradavshie-1964988580.html

Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области

Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области

Сейчас напрямую нужно работать с пострадавшими в Курской области семьями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:02

2024-08-08T17:02

2024-08-08T17:13

курская область

происшествия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Сейчас напрямую нужно работать с пострадавшими в Курской области семьями, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи... Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, с пострадавшими семьями, прямо напрямую, как можно ближе", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, владимир путин