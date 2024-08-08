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Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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17:02 08.08.2024 (обновлено: 17:13 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/postradavshie-1964988580.html
Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области
Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области
Сейчас напрямую нужно работать с пострадавшими в Курской области семьями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:02
2024-08-08T17:13
курская область
происшествия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Сейчас напрямую нужно работать с пострадавшими в Курской области семьями, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи... Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, с пострадавшими семьями, прямо напрямую, как можно ближе", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html
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курская область, происшествия, владимир путин
Курская область, Происшествия, Владимир Путин
Путин призвал напрямую работать с пострадавшими в Курской области

Путин: надо напрямую работать с пострадавшими при атаке под Курском семьями

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Сейчас напрямую нужно работать с пострадавшими в Курской области семьями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи... Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, с пострадавшими семьями, прямо напрямую, как можно ближе", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области
Вчера, 16:39
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин поручил оценить ущерб имуществу жителей Курской области
Вчера, 16:59
 
Курская областьПроисшествияВладимир Путин
 
 
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