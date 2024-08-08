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Собянин рассказал о состоянии пострадавших из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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15:08 08.08.2024 (обновлено: 15:16 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/postradavshie-1964943219.html
Собянин рассказал о состоянии пострадавших из Курской области
Собянин рассказал о состоянии пострадавших из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Собянин рассказал о состоянии пострадавших из Курской области
Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:08
2024-08-08T15:16
курская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий", - написал Собянин.Он добавил, что Москва направила в Курск дополнительные медбригады для оказания помощи."В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы", - написал Собянин.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя стрельбу в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко накануне сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1964937849.html
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курская область, москва, происшествия
Курская область, Москва, Происшествия
Собянин рассказал о состоянии пострадавших из Курской области

Собянин: пострадавшие из Курской области перенесли транспортировку в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий", - написал Собянин.
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Он добавил, что Москва направила в Курск дополнительные медбригады для оказания помощи.
"В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы", - написал Собянин.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя стрельбу в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко накануне сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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