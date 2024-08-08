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Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники - РИА Новости, 08.08.2024
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12:00 08.08.2024 (обновлено: 12:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/postradavshie-1964883547.html
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники - РИА Новости, 08.08.2024
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники
Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:00
2024-08-08T12:02
курская область
евгений поддубный
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
киев
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения.&quot;В ближайшие часы пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники - НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что к оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты."Врачи стационаров предпримут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших", - пояснили в ведомстве.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, киев, владимир путин, происшествия
Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Киев, Владимир Путин, Происшествия
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники

В московские клиники поступят 5 пострадавших в Курской области, из них 2 детей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения.
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"В ближайшие часы пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники - НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты.
"Врачи стационаров предпримут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших", - пояснили в ведомстве.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Курская областьЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияКиевВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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