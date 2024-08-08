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Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники - РИА Новости, 08.08.2024
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники
Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:00
2024-08-08T12:00
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курская область
евгений поддубный
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения."В ближайшие часы пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники - НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный", - говорится в сообщении.Отмечается, что к оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты."Врачи стационаров предпримут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших", - пояснили в ведомстве.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, киев, владимир путин, происшествия
Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Киев, Владимир Путин, Происшествия
Пятеро пострадавших в Курской области поступят в московские клиники
В московские клиники поступят 5 пострадавших в Курской области, из них 2 детей
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный, сообщается в Telegram-канале
департамента здравоохранения.
«
"В ближайшие часы пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники - НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты.
"Врачи стационаров предпримут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших", - пояснили в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.