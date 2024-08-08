https://ria.ru/20240808/posol-1965028268.html

Посол Южной Осетии предупредил об опасности следования западным шаблонам

Посол Южной Осетии предупредил об опасности следования западным шаблонам - РИА Новости, 08.08.2024

Посол Южной Осетии предупредил об опасности следования западным шаблонам

Следование западным шаблонам и поддержка национализма чреваты для стран бывшего СССР, в Грузии это поняли благодаря событиям 2008 года, хорошо, если бы то же... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:17

2024-08-08T19:17

2024-08-08T19:31

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оон

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Следование западным шаблонам и поддержка национализма чреваты для стран бывшего СССР, в Грузии это поняли благодаря событиям 2008 года, хорошо, если бы то же самое поняли и на Украине, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев. Ранее в четверг в нижнем храме Христа Спасителя в Москве прошла панихида по погибшим мирным гражданам республики, миротворцам и другим военнослужащим, защищавшим республику во время нападения грузинской армии на Южную Осетию. "Национализм, нацизм – страшная сила, которая взращивается Западом во многих странах, на постсоветском пространстве, в том числе сейчас - на Украине. Грузия урок войны 2008 года выучила и помнит. Надеюсь, сегодня у грузин есть осознание того, что следование западным шаблонам и националистическим идеям – очень чревато для ее государственности, народа. Хорошо, (если - ред.) бы это поняли и на Украине. Это актуально для всех стран бывшего СССР", - сказал Гассиев. Он отметил, что боевые действия 2008 года - это кульминация идеи "Грузии только для грузин", "пик националистических настроений, которые росли в Грузии с распада СССР". "Восьмое августа - день большой скорби, когда на спящий город, мирных жители Цхинвала обрушились тысячи снарядов. Сама операция носила символичное название "Чистое поле" - задачей этой кровавой акции Грузии было истребить как можно больше осетин. То же было сделано в отношении миротворцев, находящихся под охраной мандата ООН. Украина, кстати, приняла участие в войне против Южной Осетии, помогала Грузии вооружениями и специалистами", - сказал посол. Он напомнил, что тогда удар приняли на себя российские миротворцы и ополченцы, "которые героически встали на защиту своей родины и не дали закрепиться агрессору", а "затем зашла российская армия, которая своим властным большим кулаком добра принудила агрессора к миру". "До сих пор об этой войне свежи воспоминания, это у нас открытая рана, она ещё не скоро затянется, потому что осетины – маленький миролюбивый народ - понесли очень большие потери в ходе этой агрессии. Но об той войне крепко помнит и грузинская сторона. Я думаю, этой исторической памяти хватит на века, чтобы такого больше не повторилось", - подчеркнул собеседник агентства. Также, по его словам, 8 августа для осетин - день избавления от мук, мытарств, "потому что спустя некоторое время в Российской Федерации признали нашу государственность, и мы стали полноценно развиваться". "Вообще, как мне кажется, 8 августа было началом русского ренессанса, возрождения русского мира", - заключил Гассиев. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html

https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, южная осетия, украина, оон