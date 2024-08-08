https://ria.ru/20240808/posol-1964789539.html

Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине

Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2024

Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине

США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:29

2024-08-08T00:29

2024-08-08T00:40

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сша

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вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

анатолий антонов

киев

валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область."Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ", - сообщил он журналистам.Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html

https://ria.ru/20240808/slutskij-1964787521.html

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вашингтон (штат)

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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, анатолий антонов, киев, валерий герасимов, курская область, владимир путин