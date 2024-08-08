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Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2024
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00:29 08.08.2024 (обновлено: 00:40 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/posol-1964789539.html
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:29
2024-08-08T00:40
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
анатолий антонов
киев
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область."Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ", - сообщил он журналистам.Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, анатолий антонов, киев, валерий герасимов, курская область, владимир путин
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов, Киев, Валерий Герасимов, Курская область, Владимир Путин
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине

Посол России: США должны прекратить поставки оружия Киеву и одернуть неонацистов

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область.
«
"Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ", - сообщил он журналистам.
Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
Вчера, 23:33
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область
00:01
 
РоссияСШАВ миреВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныАнатолий АнтоновКиевВалерий ГерасимовКурская областьВладимир Путин
 
 
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