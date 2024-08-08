https://ria.ru/20240808/posol-1964789539.html
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:29
2024-08-08T00:29
2024-08-08T00:40
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
анатолий антонов
киев
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:271:896:774_1920x0_80_0_0_69f78b9ec3dfa15c8f9def703ef11c69.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область."Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ", - сообщил он журналистам.Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html
https://ria.ru/20240808/slutskij-1964787521.html
россия
сша
вашингтон (штат)
киев
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:187:896:858_1920x0_80_0_0_8b81213aa0230f2697322d3c210d2f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, анатолий антонов, киев, валерий герасимов, курская область, владимир путин
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов, Киев, Валерий Герасимов, Курская область, Владимир Путин
Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине
Посол России: США должны прекратить поставки оружия Киеву и одернуть неонацистов