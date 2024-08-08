https://ria.ru/20240808/pomosch-1964954509.html

В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области

В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:47

2024-08-08T15:47

2024-08-08T15:47

курская область

россия

севастополь

владимир путин

единая россия

вооруженные силы украины

михаил развожаев

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По моему поручению севастопольское отделение партии "Единая Россия" объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области", - написал Развожаев. Привезти помощь можно по адресу: улица Б. Морская, 4 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а список того, что требуется, опубликован в Telegram-канале севастопольского отделения партии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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курская область

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, севастополь, владимир путин, единая россия, вооруженные силы украины, михаил развожаев, валерий герасимов, общество