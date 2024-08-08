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В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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15:47 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964954509.html
В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области
В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:47
2024-08-08T15:47
курская область
россия
севастополь
владимир путин
единая россия
вооруженные силы украины
михаил развожаев
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По моему поручению севастопольское отделение партии "Единая Россия" объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области", - написал Развожаев. Привезти помощь можно по адресу: улица Б. Морская, 4 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а список того, что требуется, опубликован в Telegram-канале севастопольского отделения партии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html
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курская область, россия, севастополь, владимир путин, единая россия, вооруженные силы украины, михаил развожаев, валерий герасимов, общество
Курская область, Россия, Севастополь, Владимир Путин, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Валерий Герасимов, Общество
В Севастополе соберут помощь для жителей Курской области

В Севастополе начали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

© Фото : МЧС России/TelegramПункт временного размещения в Курской области
Пункт временного размещения в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пункт временного размещения в Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области объявлен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"По моему поручению севастопольское отделение партии "Единая Россия" объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области", - написал Развожаев.
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Привезти помощь можно по адресу: улица Б. Морская, 4 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а список того, что требуется, опубликован в Telegram-канале севастопольского отделения партии.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
7 августа, 18:53
 
Курская областьРоссияСевастопольВладимир ПутинЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевВалерий ГерасимовОбщество
 
 
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