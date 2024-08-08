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В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pokushenie-1964999003.html
В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного
В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного
Покушение Киева на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нацелено прежде всего на сокрытие правды от украинцев, считает заместитель министра... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:26
2024-08-08T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
киев
сирия
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ДАМАСК, 8 авг - РИА Новости. Покушение Киева на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нацелено прежде всего на сокрытие правды от украинцев, считает заместитель министра информации Сирии Ахмад Дауа. "Задачи журналиста изначально - это рассказать правду и довести ее до общественного мнения. Поэтому покушение на журналиста Поддубного нацелено на сокрытие этой правды и недопущение ее донесения прежде всего до украинского общества и только потом до российского", - рассказал РИА Новости Дауа. По словам замминистра, действия украинских военных, связанные с нападением на журналистов в Курской области, похожи на попытку скрыть свои военные преступления в отношении мирных жителей российских населенных пунктов. "Очевидно, что среди целей киевского режима с начала СВО были именно журналисты", - добавил политик. Дауа напомнил, что журналисты защищены международным правом и резолюциями ООН, так как они доносят информацию до широкой общественности. По мнению политика, работу журналистов можно назвать гуманитарной деятельностью и в военное, и в мирное время. "Очевидным должно быть осуждение покушения на Поддубного или других журналистов со стороны Международного союза журналистов. Но, к сожалению, на локальном уровне есть стороны, которые управляют механизмами принятия решений в ООН и в других международных организациях и делают их бездейственными в выполнении гуманитарной работы по защите прав журналистов и остальных", - добавил замминистра САР. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром в четверг врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
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в мире, евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области, киев, сирия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Киев, Сирия
В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного

Министр информации САР: атака ВСУ на Поддубного нацелена на сокрытие правды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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ДАМАСК, 8 авг - РИА Новости. Покушение Киева на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нацелено прежде всего на сокрытие правды от украинцев, считает заместитель министра информации Сирии Ахмад Дауа.
«
"Задачи журналиста изначально - это рассказать правду и довести ее до общественного мнения. Поэтому покушение на журналиста Поддубного нацелено на сокрытие этой правды и недопущение ее донесения прежде всего до украинского общества и только потом до российского", - рассказал РИА Новости Дауа.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
Вчера, 11:18
По словам замминистра, действия украинских военных, связанные с нападением на журналистов в Курской области, похожи на попытку скрыть свои военные преступления в отношении мирных жителей российских населенных пунктов.
«
"Очевидно, что среди целей киевского режима с начала СВО были именно журналисты", - добавил политик.
Дауа напомнил, что журналисты защищены международным правом и резолюциями ООН, так как они доносят информацию до широкой общественности. По мнению политика, работу журналистов можно назвать гуманитарной деятельностью и в военное, и в мирное время.
«
"Очевидным должно быть осуждение покушения на Поддубного или других журналистов со стороны Международного союза журналистов. Но, к сожалению, на локальном уровне есть стороны, которые управляют механизмами принятия решений в ООН и в других международных организациях и делают их бездейственными в выполнении гуманитарной работы по защите прав журналистов и остальных", - добавил замминистра САР.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром в четверг врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Директор НИИ Склифосовского рассказал о травмах военкора Поддубного
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРКРанение военкора Поддубного в Курской областиКиевСирия
 
 
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