В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного
Министр информации САР: атака ВСУ на Поддубного нацелена на сокрытие правды
Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
ДАМАСК, 8 авг - РИА Новости. Покушение Киева на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нацелено прежде всего на сокрытие правды от украинцев, считает заместитель министра информации Сирии Ахмад Дауа.
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"Задачи журналиста изначально - это рассказать правду и довести ее до общественного мнения. Поэтому покушение на журналиста Поддубного нацелено на сокрытие этой правды и недопущение ее донесения прежде всего до украинского общества и только потом до российского", - рассказал РИА Новости Дауа.
По словам замминистра, действия украинских военных, связанные с нападением на журналистов в Курской области, похожи на попытку скрыть свои военные преступления в отношении мирных жителей российских населенных пунктов.
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"Очевидно, что среди целей киевского режима с начала СВО были именно журналисты", - добавил политик.
Дауа напомнил, что журналисты защищены международным правом и резолюциями ООН, так как они доносят информацию до широкой общественности. По мнению политика, работу журналистов можно назвать гуманитарной деятельностью и в военное, и в мирное время.
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"Очевидным должно быть осуждение покушения на Поддубного или других журналистов со стороны Международного союза журналистов. Но, к сожалению, на локальном уровне есть стороны, которые управляют механизмами принятия решений в ООН и в других международных организациях и делают их бездейственными в выполнении гуманитарной работы по защите прав журналистов и остальных", - добавил замминистра САР.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром в четверг врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.