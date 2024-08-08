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Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали
Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали - РИА Новости, 08.08.2024
Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали
Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который под видом военнослужащего похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:03
2024-08-08T16:03
2024-08-08T16:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который под видом военнослужащего похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. "Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили причастность 31-летнего жителя региональной столицы к совершению мошенничеств. Он был задержан в Краснодаре при силовой поддержке Росгвардии", - сказал он. По версии полиции, мужчина зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму и через нее связывался с предпринимателями и коммерческими организациями, которые размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники. Под предлогом планируемой покупки подозреваемый встречался с бизнесменами лично, чтобы обсудить условия сделок. Перед тем как прийти в назначенное место, злоумышленник надевал военную форму с муляжами наградных медалей, хотя действующим либо отставным военнослужащим никогда не был, а одежду и ненастоящие знаки отличия купил. По информации ведомства, на встрече аферист, обещая внести оплату позже, убеждал продавцов отправить ему товары, которые он якобы скупает для солдат. В действительности же расплачиваться он не собирался, а технику планировал перепродать. "Действуя таким образом, злоумышленник похитил у трех фирм из Ростовской области оборудование стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемому доверились еще три организации из Краснодарского края и одна – из Московской области", - сказал представитель ведомства. Полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество. В ходе обысков у него изъяли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различную документацию и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали
Ростовчанина, похищавшего у фирм квадрокоптеры под видом военного, задержали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости.
Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который под видом военнослужащего похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщил
журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
«
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили причастность 31-летнего жителя региональной столицы к совершению мошенничеств. Он был задержан в Краснодаре при силовой поддержке Росгвардии", - сказал он.
По версии полиции, мужчина зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму и через нее связывался с предпринимателями и коммерческими организациями, которые размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники.
Под предлогом планируемой покупки подозреваемый встречался с бизнесменами лично, чтобы обсудить условия сделок. Перед тем как прийти в назначенное место, злоумышленник надевал военную форму с муляжами наградных медалей, хотя действующим либо отставным военнослужащим никогда не был, а одежду и ненастоящие знаки отличия купил.
По информации ведомства, на встрече аферист, обещая внести оплату позже, убеждал продавцов отправить ему товары, которые он якобы скупает для солдат. В действительности же расплачиваться он не собирался, а технику планировал перепродать.
«
"Действуя таким образом, злоумышленник похитил у трех фирм из Ростовской области оборудование стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемому доверились еще три организации из Краснодарского края и одна – из Московской области", - сказал представитель ведомства.
Полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество. В ходе обысков у него изъяли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различную документацию и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".