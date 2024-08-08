https://ria.ru/20240808/pokhischenie-1964958591.html

Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали

Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали - РИА Новости, 08.08.2024

Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали

Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который под видом военнослужащего похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:03

2024-08-08T16:03

2024-08-08T16:03

происшествия

ростовская область

россия

ростов-на-дону

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который под видом военнослужащего похищал у фирм квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. "Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили причастность 31-летнего жителя региональной столицы к совершению мошенничеств. Он был задержан в Краснодаре при силовой поддержке Росгвардии", - сказал он. По версии полиции, мужчина зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму и через нее связывался с предпринимателями и коммерческими организациями, которые размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники. Под предлогом планируемой покупки подозреваемый встречался с бизнесменами лично, чтобы обсудить условия сделок. Перед тем как прийти в назначенное место, злоумышленник надевал военную форму с муляжами наградных медалей, хотя действующим либо отставным военнослужащим никогда не был, а одежду и ненастоящие знаки отличия купил. По информации ведомства, на встрече аферист, обещая внести оплату позже, убеждал продавцов отправить ему товары, которые он якобы скупает для солдат. В действительности же расплачиваться он не собирался, а технику планировал перепродать. "Действуя таким образом, злоумышленник похитил у трех фирм из Ростовской области оборудование стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемому доверились еще три организации из Краснодарского края и одна – из Московской области", - сказал представитель ведомства. Полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество. В ходе обысков у него изъяли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различную документацию и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html

https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html

ростовская область

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)