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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.08.2024
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08:04 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pogoda-1964813665.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:04
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москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В начале дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в столице плюс 21 – плюс 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус рассказал, что в столице будет дуть северный ветер, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В начале дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в столице плюс 21 – плюс 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", – отметил синоптик.
Леус рассказал, что в столице будет дуть северный ветер, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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