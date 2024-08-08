https://ria.ru/20240808/pogoda-1964813665.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:04

2024-08-08T08:04

2024-08-08T08:04

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В начале дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в столице плюс 21 – плюс 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус рассказал, что в столице будет дуть северный ветер, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода