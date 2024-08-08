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Подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт признал вину - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:55 08.08.2024 (обновлено: 14:58 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/podozrevaemyj-1964938942.html
Подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт признал вину
Подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт признал вину - РИА Новости, 08.08.2024
Подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт признал вину
Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене признал свою вину, он намерен... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:55
2024-08-08T14:58
в мире
вена
россия
тейлор свифт (певица)
аль-каида
культура
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене признал свою вину, он намерен был совершить нападение на людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой, всего в рамках дела задержаны три человека, заявили во время пресс-конференции в четверг представители МВД и управления госразведки республики. Ранее австрийский организатор мероприятий Barracuda Music сообщил, что три предстоящих концерта Свифт в Вене отменены после сообщений силовиков о планах совершения теракта. МВД республики в среду сообщило журналистам, что в австрийском городе Терниц был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день произошли еще задержания в рамках этого же дела. "Девятнадцатилетний главный подозреваемый... дал признательные показания", - заявил журналистам в четверг глава департамента МВД республики по вопросам общественной безопасности Франц Руф. Правоохранители полагают, что подозреваемый планировал совершить нападение на большую толпу на одном из концертов, а затем покончить с собой. Уточняется, что в его планы входило нападение с использованием колющего и режущего оружия, а также изготовление бомбы, в Тернице готовилась взрывчатка.&quot;Его план состоял в том, чтобы убить людей за пределами стадиона&quot;, - уточнил на пресс-конференции глава управления госбезопасности и разведки Омар Хайяави-Пирхнер. Он также добавил, что у подозреваемого не было билета на концерт. По словам главы управления, наводка на 19-летнего подозреваемого поступила от иностранной разведслужбы. &quot;Во время вчерашнего обыска дома мы изъяли химические вещества, жидкости, взрывчатые вещества и техническое оборудование, которое может быть использовано для изготовления взрывчатки&quot;, - добавил глава ведомства.Правоохранители уточнили, что второй из задержанных в рамках этого дела - 17-летний подросток, который работал в компании, которая должна была предоставлять услуги на стадионе, где планировался концерт, в четверг вечером. По словам Хайяви-Пирхнера, у подростка были обнаружены материалы террористической группировки ИГ* и "Аль-Каиды"*. Третьему задержанному 15 лет, его ответы в ходе допроса подтвердили выводы следователей. Хайяви-Пирхнер добавил, что сейчас ведется также расследование в отношении нескольких сообщников и возможных пособников. Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel. Представитель полиции Вены Герхард Пюрстль ранее уточнял, что на каждом из предстоящих концертов Свифт в Вене ожидалось до 65 тысяч зрителей. Кроме того, по его словам, за пределами стадиона могли собраться еще около 15-20 тысяч фанатов артистки.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html
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в мире, вена, россия, тейлор свифт (певица), аль-каида
В мире, Вена, Россия, Тейлор Свифт (певица), Аль-Каида, Культура
Подозреваемый в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт признал вину

Подозреваемый в планировании теракта на концерте Свифт в Вене признал вину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вене
Сотрудники полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене признал свою вину, он намерен был совершить нападение на людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой, всего в рамках дела задержаны три человека, заявили во время пресс-конференции в четверг представители МВД и управления госразведки республики.
Ранее австрийский организатор мероприятий Barracuda Music сообщил, что три предстоящих концерта Свифт в Вене отменены после сообщений силовиков о планах совершения теракта. МВД республики в среду сообщило журналистам, что в австрийском городе Терниц был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день произошли еще задержания в рамках этого же дела.
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"Девятнадцатилетний главный подозреваемый... дал признательные показания", - заявил журналистам в четверг глава департамента МВД республики по вопросам общественной безопасности Франц Руф. Правоохранители полагают, что подозреваемый планировал совершить нападение на большую толпу на одном из концертов, а затем покончить с собой. Уточняется, что в его планы входило нападение с использованием колющего и режущего оружия, а также изготовление бомбы, в Тернице готовилась взрывчатка.
«

"Его план состоял в том, чтобы убить людей за пределами стадиона", - уточнил на пресс-конференции глава управления госбезопасности и разведки Омар Хайяави-Пирхнер. Он также добавил, что у подозреваемого не было билета на концерт. По словам главы управления, наводка на 19-летнего подозреваемого поступила от иностранной разведслужбы. "Во время вчерашнего обыска дома мы изъяли химические вещества, жидкости, взрывчатые вещества и техническое оборудование, которое может быть использовано для изготовления взрывчатки", - добавил глава ведомства.

Правоохранители уточнили, что второй из задержанных в рамках этого дела - 17-летний подросток, который работал в компании, которая должна была предоставлять услуги на стадионе, где планировался концерт, в четверг вечером. По словам Хайяви-Пирхнера, у подростка были обнаружены материалы террористической группировки ИГ* и "Аль-Каиды"*. Третьему задержанному 15 лет, его ответы в ходе допроса подтвердили выводы следователей. Хайяви-Пирхнер добавил, что сейчас ведется также расследование в отношении нескольких сообщников и возможных пособников.
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Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel.
Представитель полиции Вены Герхард Пюрстль ранее уточнял, что на каждом из предстоящих концертов Свифт в Вене ожидалось до 65 тысяч зрителей. Кроме того, по его словам, за пределами стадиона могли собраться еще около 15-20 тысяч фанатов артистки.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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