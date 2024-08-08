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СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье
СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2024
СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина в Подмосковье поджег свою сожительницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:25
2024-08-08T23:25
2024-08-08T23:25
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина в Подмосковье поджег свою сожительницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована. По информации подмосковного главка МВД, 7 августа в отдел полиции по городу Лосино-Петровский поступило сообщение о конфликте, произошедшем в квартире одного из домов поселка Биокомбината. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство своей сожительницы, совершенного с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ)... В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 августа 2024 года в одной из квартир в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский подозреваемый в ходе ссоры избил сожительницу, затем вылил на нее средство для розжига и поджег. Отмечается, что с женщина с множественными ожогами доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240613/pozhar-1952479853.html
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происшествия, россия, лосино-петровский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лосино-Петровский, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье
СК завел уголовное дело после того, как мужчина поджег возлюбленную в Щелково