https://ria.ru/20240808/podmoskove-1965068974.html

СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье

СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2024

СК завел дело после того, как мужчина поджег сожительницу в Подмосковье

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина в Подмосковье поджег свою сожительницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:25

2024-08-08T23:25

2024-08-08T23:25

происшествия

россия

лосино-петровский

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина в Подмосковье поджег свою сожительницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована. По информации подмосковного главка МВД, 7 августа в отдел полиции по городу Лосино-Петровский поступило сообщение о конфликте, произошедшем в квартире одного из домов поселка Биокомбината. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство своей сожительницы, совершенного с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ)... В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 августа 2024 года в одной из квартир в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский подозреваемый в ходе ссоры избил сожительницу, затем вылил на нее средство для розжига и поджег. Отмечается, что с женщина с множественными ожогами доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240613/pozhar-1952479853.html

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html

россия

лосино-петровский

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, лосино-петровский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)