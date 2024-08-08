https://ria.ru/20240808/podmoskove-1965032433.html

В Подмосковье задержали мигрантов, похитивших мужчину

В Подмосковье задержали мигрантов, похитивших мужчину - РИА Новости, 08.08.2024

В Подмосковье задержали мигрантов, похитивших мужчину

Полиция задержала троих мигрантов, которые похитили мужчину в Подмосковье, избили его и заперли в автосервисе, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:33

2024-08-08T19:33

2024-08-08T19:33

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полиция задержала троих мигрантов, которые похитили мужчину в Подмосковье, избили его и заперли в автосервисе, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В Подмосковье полицией задержаны трое мигрантов, которые похитили жителя Одинцово и вымогали у него деньги", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале "МВД Медиа".По ее словам, один из злоумышленников через мессенджер связался с 26-летним мужчиной и, представившись девушкой, предложил ему встретиться на Вокзальной улице в Одинцово. Когда гражданин прибыл в назначенное место, подельники насильно посадили его в машину, избили, а затем отвезли и заперли в автосервисе на улице Южной. Сообщники, продолжая применять физическую силу, а также угрожая "пневматическим пистолетом и отвёрткой", забрали у пострадавшего мобильные телефоны и паспорт, потребовав 100 тысяч рублей. Потерпевший перевёл налётчикам имеющиеся у него 30 тысяч рублей. "Подозреваемые задержаны полицейскими в Одинцово по адресам проживания. Сыщики изъяли у них орудия совершения преступлений, а также похищенные у потерпевшего паспорт и один телефон", - добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162, 163 УК РФ. Трое фигурантов заключены под стражу.

https://ria.ru/20240808/moskva-1964918462.html

https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова