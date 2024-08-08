https://ria.ru/20240808/podmoskove-1964943051.html
В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную
В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную - РИА Новости, 08.08.2024
В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную
Оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:08
2024-08-08T15:08
2024-08-08T15:08
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации ведомства, 7 августа в отдел полиции по городу Лосино-Петровский поступило сообщение о конфликте, произошедшем в квартире одного из домов поселка Биокомбинат. "Предварительно, в ходе ссоры мужчина причинил телесные повреждения сожительнице 1977 года рождения, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в релизе. Правонарушителем оказался житель Оренбургской области 1988 года рождения, он доставлен в территориальный отдел.
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лосино-петровский
оренбургская область
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Происшествия, Лосино-Петровский, Оренбургская область, Московская область (Подмосковье), Оренбург
В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную
В Подмосковье оренбуржец избил и поджег свою возлюбленную в ее квартире