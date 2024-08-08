https://ria.ru/20240808/podmoskove-1964943051.html

В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную

В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную - РИА Новости, 08.08.2024

В Подмосковье житель Оренбурга поджег возлюбленную

Оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:08

2024-08-08T15:08

2024-08-08T15:08

происшествия

лосино-петровский

оренбургская область

московская область (подмосковье)

оренбург

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оренбуржец нанес телесные повреждения своей пассии, а потом облил ее горючим и поджег в квартире, пострадавшая госпитализирована, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации ведомства, 7 августа в отдел полиции по городу Лосино-Петровский поступило сообщение о конфликте, произошедшем в квартире одного из домов поселка Биокомбинат. "Предварительно, в ходе ссоры мужчина причинил телесные повреждения сожительнице 1977 года рождения, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в релизе. Правонарушителем оказался житель Оренбургской области 1988 года рождения, он доставлен в территориальный отдел.

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

лосино-петровский

оренбургская область

московская область (подмосковье)

оренбург

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