https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964924224.html

Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой

Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой - РИА Новости, 08.08.2024

Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой

Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко выложил фотографию, предположительно, автомобиля российского... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:08

2024-08-08T14:08

2024-08-08T14:08

специальная военная операция на украине

курская область

евгений поддубный

вооруженные силы украины

вгтрк

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко выложил фотографию, предположительно, автомобиля российского военкора Евгения Поддубного - вероятно, снимок был сделан с украинского дрона непосредственно перед ударом. "Вот так ездил Поддубный", - написал Стерненко под этим фото, опубликованном в своем Telegram-канале. Стерненко с 2017 по 2024 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. СК России возбудил дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918937.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918251.html

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курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, вгтрк, россия