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Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964924224.html
Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой
Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой - РИА Новости, 08.08.2024
Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой
Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко выложил фотографию, предположительно, автомобиля российского... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:08
2024-08-08T14:08
специальная военная операция на украине
курская область
евгений поддубный
вооруженные силы украины
вгтрк
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко выложил фотографию, предположительно, автомобиля российского военкора Евгения Поддубного - вероятно, снимок был сделан с украинского дрона непосредственно перед ударом. "Вот так ездил Поддубный", - написал Стерненко под этим фото, опубликованном в своем Telegram-канале. Стерненко с 2017 по 2024 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. СК России возбудил дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918937.html
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курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, вгтрк, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Россия
Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой

Экс-главарь филиала "Правого сектора" выложил фото с БПЛА до атаки на Поддубного

© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтактеЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте
Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко выложил фотографию, предположительно, автомобиля российского военкора Евгения Поддубного - вероятно, снимок был сделан с украинского дрона непосредственно перед ударом.
"Вот так ездил Поддубный", - написал Стерненко под этим фото, опубликованном в своем Telegram-канале.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного
Вчера, 14:05
Стерненко с 2017 по 2024 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. СК России возбудил дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Тележурналист ВГТРК, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Вчера, 13:46
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ 2016 в номинации Репортер/оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкора Поддубного диагностируют в НИИ имени Склифосовского
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныВГТРКРоссия
 
 
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