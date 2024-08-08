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Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 08.08.2024 (обновлено: 13:37 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964889871.html
Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве
Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве
Раненного при атаке БПЛА ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:20
2024-08-08T13:37
москва
специальная военная операция на украине
курская область
евгений поддубный
вооруженные силы украины
вгтрк
россия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Раненного при атаке БПЛА ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.&quot;Сейчас — в реанимацию, еще раз все перепроверим: кровь, анализы, все исследования. И потом примем решение сегодня&quot;, — ответил медик на вопрос военкора, какой у врачей план.Журналист задал его во время перевозки в здание медцентра.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевезти в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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Военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве
❗️Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщил депздрав
2024-08-08T12:20
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Военкор Евгений Поддубный с врачами
"План сейчас в реанимацию: еще раз все перепроверим и потом примем решение" Врачи рассказали военкору Евгению Поддубному о ближайших обследованиях, тот ответил, что "принял, понял". Видео опубликовал депздрав.
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москва, курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, вгтрк, россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Москва, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Россия, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве

Военкора Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Раненного при атаке БПЛА ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«

"Сейчас — в реанимацию, еще раз все перепроверим: кровь, анализы, все исследования. И потом примем решение сегодня", — ответил медик на вопрос военкора, какой у врачей план.

Журналист задал его во время перевозки в здание медцентра.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевезти в Москву.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного
Вчера, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваКурская областьЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныВГТРКРоссияНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
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