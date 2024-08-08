https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964889871.html

Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве

Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве - РИА Новости, 08.08.2024

Военкора Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве

Раненного при атаке БПЛА ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:20

2024-08-08T12:20

2024-08-08T13:37

москва

специальная военная операция на украине

курская область

евгений поддубный

вооруженные силы украины

вгтрк

россия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Раненного при атаке БПЛА ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Сейчас — в реанимацию, еще раз все перепроверим: кровь, анализы, все исследования. И потом примем решение сегодня", — ответил медик на вопрос военкора, какой у врачей план.Журналист задал его во время перевозки в здание медцентра.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевезти в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964858817.html

москва

курская область

россия

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Военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве ❗️Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщил депздрав 2024-08-08T12:20 true PT0M18S

Военкор Евгений Поддубный с врачами "План сейчас в реанимацию: еще раз все перепроверим и потом примем решение" Врачи рассказали военкору Евгению Поддубному о ближайших обследованиях, тот ответил, что "принял, понял". Видео опубликовал депздрав. 2024-08-08T12:20 true PT0M33S

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москва, курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, вгтрк, россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского