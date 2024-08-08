https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html

Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного

Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного

Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:18

2024-08-08T11:18

2024-08-08T11:18

евгений поддубный

алексей смирнов (политик)

родион мирошник

вгтрк

международная федерация журналистов

происшествия

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон конфликта делать все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов. "Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта... Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов", - сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря федерации Тим Доусон.В организации заявили, что "слишком много сотрудников СМИ пострадали или погибли" с начала конфликта на Украине. Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/smi-1964859525.html

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евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , родион мирошник, вгтрк, международная федерация журналистов, происшествия