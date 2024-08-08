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Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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11:18 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:18
2024-08-08T11:18
евгений поддубный
алексей смирнов (политик)
родион мирошник
вгтрк
международная федерация журналистов
происшествия
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон конфликта делать все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов. &quot;Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта... Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов&quot;, - сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря федерации Тим Доусон.В организации заявили, что "слишком много сотрудников СМИ пострадали или погибли" с начала конфликта на Украине. Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , родион мирошник, вгтрк, международная федерация журналистов, происшествия
Евгений Поддубный, Алексей Смирнов (политик) , Родион Мирошник, ВГТРК, Международная федерация журналистов, Происшествия
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного

МФЖ призвала стороны конфликта защищать журналистов после атаки на Поддубного

© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтактеЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте
Евгений Поддубный. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон конфликта делать все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов.
«

"Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта... Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов", - сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря федерации Тим Доусон.

В организации заявили, что "слишком много сотрудников СМИ пострадали или погибли" с начала конфликта на Украине.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
Вчера, 11:09
 
Евгений ПоддубныйАлексей Смирнов (политик)Родион МирошникВГТРКМеждународная федерация журналистовПроисшествия
 
 
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