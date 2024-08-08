https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:18
2024-08-08T11:18
2024-08-08T11:18
евгений поддубный
алексей смирнов (политик)
родион мирошник
вгтрк
международная федерация журналистов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847192_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c6e85651b6007788a30d1dc80b41a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Международная федерация журналистов сообщила РИА Новости, что обеспокоена атакой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, и напомнила о необходимости сторон конфликта делать все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов. "Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта... Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов", - сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря федерации Тим Доусон.В организации заявили, что "слишком много сотрудников СМИ пострадали или погибли" с начала конфликта на Украине. Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
https://ria.ru/20240808/smi-1964859525.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847192_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf3106708f3d38389ab0a8710f8d1ed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , родион мирошник, вгтрк, международная федерация журналистов, происшествия
Евгений Поддубный, Алексей Смирнов (политик) , Родион Мирошник, ВГТРК, Международная федерация журналистов, Происшествия
Международная федерация журналистов прокомментировала атаку на Поддубного
МФЖ призвала стороны конфликта защищать журналистов после атаки на Поддубного