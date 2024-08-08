https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863856.html

Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного

Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного

Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного стабильно тяжелое, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" со ссылкой на врачей. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:18

2024-08-08T11:18

2024-08-08T11:22

ранение военкора поддубного в курской области

евгений поддубный

вгтрк

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного стабильно тяжелое, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" со ссылкой на врачей."Его состояние стабилизировали. Как говорят врачи, действительно, состояние стабильно тяжелое. Но самое главное слово - это стабильно. Он стабилен, противопоказаний к перевозке не было, и сейчас столичные медики будут оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказал корреспондент в эфире.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ранение военкора поддубного в курской области, евгений поддубный, вгтрк, происшествия