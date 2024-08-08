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Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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11:18 08.08.2024 (обновлено: 11:22 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863856.html
Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного
Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного
Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного стабильно тяжелое, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" со ссылкой на врачей. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:18
2024-08-08T11:22
ранение военкора поддубного в курской области
евгений поддубный
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного стабильно тяжелое, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" со ссылкой на врачей."Его состояние стабилизировали. Как говорят врачи, действительно, состояние стабильно тяжелое. Но самое главное слово - это стабильно. Он стабилен, противопоказаний к перевозке не было, и сейчас столичные медики будут оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказал корреспондент в эфире.
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ранение военкора поддубного в курской области, евгений поддубный, вгтрк, происшествия
Ранение военкора Поддубного в Курской области, Евгений Поддубный, ВГТРК, Происшествия
Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии Поддубного

Корреспондент телеканала "Россия 24": состояние Поддубного стабильно тяжелое

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного стабильно тяжелое, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" со ссылкой на врачей.
"Его состояние стабилизировали. Как говорят врачи, действительно, состояние стабильно тяжелое. Но самое главное слово - это стабильно. Он стабилен, противопоказаний к перевозке не было, и сейчас столичные медики будут оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказал корреспондент в эфире.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Ранение военкора Поддубного в Курской областиЕвгений ПоддубныйВГТРКПроисшествия
 
 
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