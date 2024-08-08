https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964858817.html

Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного

Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:07

2024-08-08T11:07

2024-08-08T11:07

курская область

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белгородская область

евгений поддубный

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение домой. "Слава Богу, что самое страшное не подтвердилось. Врачи сейчас делают все, чтобы спасти его. Евгений, ты — наш, ты — белгородец. Мы все за тебя переживаем. Уверены, что врачи сделают все, чтобы спасти, помочь быстро вернуться в строй. Мы тебя все ждем дома. Поправляйся, мы всегда с тобой", - написал Гладков. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

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курская область

россия

белгородская область

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Дарья Буймова

курская область, россия, белгородская область, евгений поддубный, валерий герасимов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф), общество