Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного
Губернатор Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение домой.
"Слава Богу, что самое страшное не подтвердилось. Врачи сейчас делают все, чтобы спасти его. Евгений, ты — наш, ты — белгородец. Мы все за тебя переживаем. Уверены, что врачи сделают все, чтобы спасти, помочь быстро вернуться в строй. Мы тебя все ждем дома. Поправляйся, мы всегда с тобой", - написал Гладков.
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.