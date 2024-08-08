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Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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11:07 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964858817.html
Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного
Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:07
2024-08-08T11:07
курская область
россия
белгородская область
евгений поддубный
валерий герасимов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение домой. "Слава Богу, что самое страшное не подтвердилось. Врачи сейчас делают все, чтобы спасти его. Евгений, ты — наш, ты — белгородец. Мы все за тебя переживаем. Уверены, что врачи сделают все, чтобы спасти, помочь быстро вернуться в строй. Мы тебя все ждем дома. Поправляйся, мы всегда с тобой", - написал Гладков. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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курская область, россия, белгородская область, евгений поддубный, валерий герасимов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф), общество
Курская область, Россия, Белгородская область, Евгений Поддубный, Валерий Герасимов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного

Губернатор Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление Поддубного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВоенный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте" слова поддержки военкору Евгению Поддубному, выразив надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение домой.
"Слава Богу, что самое страшное не подтвердилось. Врачи сейчас делают все, чтобы спасти его. Евгений, ты — наш, ты — белгородец. Мы все за тебя переживаем. Уверены, что врачи сделают все, чтобы спасти, помочь быстро вернуться в строй. Мы тебя все ждем дома. Поправляйся, мы всегда с тобой", - написал Гладков.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Курская областьРоссияБелгородская областьЕвгений ПоддубныйВалерий ГерасимовВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВГТРКСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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