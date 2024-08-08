https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html

Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание

Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024

Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:20

2024-08-08T14:20

2024-08-08T14:20

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в сознание, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. "В первую очередь он поинтересовался, что с его группой, потому что, когда я приехал, он буквально за пять минут до этого пришел в сознание, потому что перед этим ему проводили определенные медицинские процедуры", - сказал Коц в эфире программы "60 минут". После того, как Поддубный узнал о состоянии своих коллег, он попросил передать им всем привет. "И в первую очередь он спросил, что со Стасом, что с Рубеном - это члены его съемочной группы, которые были вместе с ним в момент нападения. Я успокоил, сказал, что все хорошо, все нормально, только что с ними виделся: ждут снаружи, передают привет. Он тоже всем передавал привет", - добавил Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964924224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-08T14:20 true PT0M51S

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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области