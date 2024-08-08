Рейтинг@Mail.ru
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:20
2024-08-08T14:20
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964836669_0:152:2036:1297_1920x0_80_0_0_3302b32d42cb498ed4b960dd8c41c518.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в сознание, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. "В первую очередь он поинтересовался, что с его группой, потому что, когда я приехал, он буквально за пять минут до этого пришел в сознание, потому что перед этим ему проводили определенные медицинские процедуры", - сказал Коц в эфире программы "60 минут". После того, как Поддубный узнал о состоянии своих коллег, он попросил передать им всем привет. "И в первую очередь он спросил, что со Стасом, что с Рубеном - это члены его съемочной группы, которые были вместе с ним в момент нападения. Я успокоил, сказал, что все хорошо, все нормально, только что с ними виделся: ждут снаружи, передают привет. Он тоже всем передавал привет", - добавил Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964924224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
2024-08-08T14:20
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964836669_0:0:1784:1337_1920x0_80_0_0_776dcc9d29170c99b2595b983f800cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание

Военкор Коц: Поддубный в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в сознание, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
"В первую очередь он поинтересовался, что с его группой, потому что, когда я приехал, он буквально за пять минут до этого пришел в сознание, потому что перед этим ему проводили определенные медицинские процедуры", - сказал Коц в эфире программы "60 минут".
После того, как Поддубный узнал о состоянии своих коллег, он попросил передать им всем привет.
«
"И в первую очередь он спросил, что со Стасом, что с Рубеном - это члены его съемочной группы, которые были вместе с ним в момент нападения. Я успокоил, сказал, что все хорошо, все нормально, только что с ними виделся: ждут снаружи, передают привет. Он тоже всем передавал привет", - добавил Коц.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Экс-главарь "Правого сектора"* выложил фото авто Поддубного перед атакой
Вчера, 14:08
 
Евгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРКРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала