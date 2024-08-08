https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:20
2024-08-08T14:20
2024-08-08T14:20
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный во время атаки беспилотника ВСУ, в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы, когда пришел в сознание, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. "В первую очередь он поинтересовался, что с его группой, потому что, когда я приехал, он буквально за пять минут до этого пришел в сознание, потому что перед этим ему проводили определенные медицинские процедуры", - сказал Коц в эфире программы "60 минут". После того, как Поддубный узнал о состоянии своих коллег, он попросил передать им всем привет. "И в первую очередь он спросил, что со Стасом, что с Рубеном - это члены его съемочной группы, которые были вместе с ним в момент нападения. Я успокоил, сказал, что все хорошо, все нормально, только что с ними виделся: ждут снаружи, передают привет. Он тоже всем передавал привет", - добавил Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964924224.html
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
2024-08-08T14:20
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PT0M51S
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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор раскрыл детали разговора с Поддубным, когда тот пришел в сознание
Военкор Коц: Поддубный в первую очередь спросил о состоянии съемочной группы