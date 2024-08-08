https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964853515.html

Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора

Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора - РИА Новости, 08.08.2024

Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный набирается сил после ранения, сообщил администратор его канала в Telegram. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:44

2024-08-08T10:44

2024-08-08T10:44

курская область

москва

евгений поддубный

алексей смирнов (политик)

telegram

вгтрк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный набирается сил после ранения, сообщил администратор его канала в Telegram. Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения. "Пока Евгений набирается сил, канал будет работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении в канале Поддубного в Telegram. Администратор канала также поблагодарил всех за слова поддержки и добрые пожелания в адрес Поддубного и пообещал все передать ему.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, москва, евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , telegram, вгтрк, вооруженные силы украины