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Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора - РИА Новости, 08.08.2024
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10:44 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964853515.html
Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора
Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора - РИА Новости, 08.08.2024
Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный набирается сил после ранения, сообщил администратор его канала в Telegram. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:44
2024-08-08T10:44
курская область
москва
евгений поддубный
алексей смирнов (политик)
telegram
вгтрк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный набирается сил после ранения, сообщил администратор его канала в Telegram. Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения. "Пока Евгений набирается сил, канал будет работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении в канале Поддубного в Telegram. Администратор канала также поблагодарил всех за слова поддержки и добрые пожелания в адрес Поддубного и пообещал все передать ему.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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курская область, москва, евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , telegram, вгтрк, вооруженные силы украины
Курская область, Москва, Евгений Поддубный, Алексей Смирнов (политик) , Telegram, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
Администратор канала Поддубного в Telegram рассказал о состоянии военкора

Администратор канала Поддубного: корреспондент набирает силы после ранения

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВоенный корреспондент Евгений Поддубный
Военный корреспондент Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Военный корреспондент Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный набирается сил после ранения, сообщил администратор его канала в Telegram.
Машина Поддубного в среду попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Он был доставлен в курскую больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
"Пока Евгений набирается сил, канал будет работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении в канале Поддубного в Telegram.
Администратор канала также поблагодарил всех за слова поддержки и добрые пожелания в адрес Поддубного и пообещал все передать ему.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Вчера, 08:31
 
Курская областьМоскваЕвгений ПоддубныйАлексей Смирнов (политик)TelegramВГТРКВооруженные силы Украины
 
 
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