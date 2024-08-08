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Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения - РИА Новости, 08.08.2024
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09:37 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964834932.html
Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения
Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения - РИА Новости, 08.08.2024
Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения
Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:37
2024-08-08T09:37
курская область
евгений поддубный
валерий герасимов
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вгтрк
вооруженные силы рф
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. "После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!" - написал Смирнов. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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курская область, евгений поддубный, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вгтрк, вооруженные силы рф, происшествия, москва, ранение военкора поддубного в курской области
Курская область, Евгений Поддубный, Валерий Герасимов, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Москва, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения

Врио губернатора Курской области: Поддубного отправили в Москву для лечения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия"
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым в МИЦ Известия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!" - написал Смирнов.
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ-2016 в номинации Репортер / оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
Вчера, 08:31
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
 
Курская областьЕвгений ПоддубныйВалерий ГерасимовАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныВГТРКВооруженные силы РФПроисшествияМоскваРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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