https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964834932.html

Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения

Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения - РИА Новости, 08.08.2024

Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения

Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:37

2024-08-08T09:37

2024-08-08T09:37

курская область

евгений поддубный

валерий герасимов

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

вгтрк

вооруженные силы рф

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. "После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!" - написал Смирнов. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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