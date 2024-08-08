Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения
Врио губернатора Курской области: Поддубного отправили в Москву для лечения
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия"
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после стабилизации состояния был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!" - написал Смирнов.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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