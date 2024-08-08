https://ria.ru/20240808/pereselenie-1964986032.html
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область
Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:59
2024-08-08T16:59
2024-08-08T17:27
курская область
общество
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964727662_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_0efdd1e6b9538051a999502ec8311b01.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции."Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий, у нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу, я собирал строителей Курской области У нас имеется достаточное количество жилья, и на первичном рынке, и на вторичном - это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного минстроя России. У нас уже до этого было переселено 447 семей, эта работа продолжается", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964727662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3719af65afb604fd6e984ce6cc72b13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Общество, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область
Врио главы Курской области: в регион поступили средства на переселение жителей