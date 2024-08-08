https://ria.ru/20240808/pereselenie-1964986032.html

Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область

Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область

Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:59

2024-08-08T16:59

2024-08-08T17:27

курская область

общество

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции."Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий, у нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу, я собирал строителей Курской области У нас имеется достаточное количество жилья, и на первичном рынке, и на вторичном - это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного минстроя России. У нас уже до этого было переселено 447 семей, эта работа продолжается", - сказал Смирнов.

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курская область

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курская область, общество, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин