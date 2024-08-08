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Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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16:59 08.08.2024 (обновлено: 17:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/pereselenie-1964986032.html
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область
Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:59
2024-08-08T17:27
курская область
общество
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции."Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий, у нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу, я собирал строителей Курской области У нас имеется достаточное количество жилья, и на первичном рынке, и на вторичном - это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного минстроя России. У нас уже до этого было переселено 447 семей, эта работа продолжается", - сказал Смирнов.
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курская область, общество, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Общество, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Средства на переселение жителей уже поступили в Курскую область

Врио главы Курской области: в регион поступили средства на переселение жителей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции.
"Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий, у нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу, я собирал строителей Курской области У нас имеется достаточное количество жилья, и на первичном рынке, и на вторичном - это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного минстроя России. У нас уже до этого было переселено 447 семей, эта работа продолжается", - сказал Смирнов.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 17:22
 
Курская областьОбществоРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир Путин
 
 
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