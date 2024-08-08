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Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html
Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине предстоящей осенью, так как выдыхается в своей поддержке киевского режима, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:24
2024-08-08T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир рогов
сергей шойгу
ли хуэй
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине предстоящей осенью, так как выдыхается в своей поддержке киевского режима, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима и чувствует, что может потерять все постукраинское пространство, поэтому будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то и пытаться нас обмануть различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата и так далее", - сказал Рогов. Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил на днях секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Готовность России и Украины к переговорам растет, международному сообществу следует создать условия для прямого диалога, отметил в четверг специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир рогов, сергей шойгу, ли хуэй
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Ли Хуэй
Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине

Рогов: Запад попытается инициировать мирные переговоры по Украине осенью

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине предстоящей осенью, так как выдыхается в своей поддержке киевского режима, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима и чувствует, что может потерять все постукраинское пространство, поэтому будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то и пытаться нас обмануть различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата и так далее", - сказал Рогов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ФРГ раскрыли, что ждет Украину после полной потери Донбасса
Вчера, 12:25
Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил на днях секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Готовность России и Украины к переговорам растет, международному сообществу следует создать условия для прямого диалога, отметил в четверг специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
Вчера, 10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир РоговСергей ШойгуЛи Хуэй
 
 
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