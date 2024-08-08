https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине

Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине - РИА Новости, 08.08.2024

Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине

Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине предстоящей осенью, так как выдыхается в своей поддержке киевского режима, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:24

2024-08-08T13:24

2024-08-08T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

владимир рогов

сергей шойгу

ли хуэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине предстоящей осенью, так как выдыхается в своей поддержке киевского режима, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима и чувствует, что может потерять все постукраинское пространство, поэтому будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то и пытаться нас обмануть различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата и так далее", - сказал Рогов. Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил на днях секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Готовность России и Украины к переговорам растет, международному сообществу следует создать условия для прямого диалога, отметил в четверг специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, москва, владимир рогов, сергей шойгу, ли хуэй