https://ria.ru/20240808/patriotizm-1964936713.html

Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом

Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом - РИА Новости, 08.08.2024

Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом

В подмосковных Химках за это лето проведут более 250 патриотических мероприятий — мастер-классы, викторины, открытые кинопоказы, лекции, встречи с участниками... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:50

2024-08-08T14:50

2024-08-08T14:50

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках за это лето проведут более 250 патриотических мероприятий — мастер-классы, викторины, открытые кинопоказы, лекции, встречи с участниками СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Активности организованы в рамках нового широкомасштабного проекта "Химки. Успех в единстве поколений". Инициаторами его запуска выступили депутаты местного Совета при поддержке общественности. "Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться сможет любой желающий. Для школьников пройдет цикл тематических уроков, также различные мероприятия будут организованы для химчан разных возрастов", — прокомментировал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба. С начала июля в Химках уже провели свыше 100 мероприятий. Проект получил широкую огласку и поддержку местных активистов и общественников. "Мы должны помнить, что наши герои – участники СВО, продолжают традиции отваги и мужества, и их подвиг будет вписан в историю нашей страны. Мы помним, какой ценой нашему народу досталась великая Победа, и не позволим исказить нашу историю. Сохраняя прошлое, защищаем будущее", – отметила председатель комиссии по добровольчеству, патриотическому воспитанию и молодежной политике Общественной палаты Химок Мария Березеско. По предварительным данным, до конца 2024 года проект сможет охватить тысячи химчан. Тематические мероприятия регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в Домах культуры и школах.

https://ria.ru/20240508/kapsula-1944702804.html

https://ria.ru/20240509/kapsula-1944993431.html

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)