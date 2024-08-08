Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках этим летом
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках за это лето проведут более 250 патриотических мероприятий — мастер-классы, викторины, открытые кинопоказы, лекции, встречи с участниками СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Активности организованы в рамках нового широкомасштабного проекта "Химки. Успех в единстве поколений". Инициаторами его запуска выступили депутаты местного Совета при поддержке общественности.
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"Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться сможет любой желающий. Для школьников пройдет цикл тематических уроков, также различные мероприятия будут организованы для химчан разных возрастов", — прокомментировал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
С начала июля в Химках уже провели свыше 100 мероприятий. Проект получил широкую огласку и поддержку местных активистов и общественников.
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"Мы должны помнить, что наши герои – участники СВО, продолжают традиции отваги и мужества, и их подвиг будет вписан в историю нашей страны. Мы помним, какой ценой нашему народу досталась великая Победа, и не позволим исказить нашу историю. Сохраняя прошлое, защищаем будущее", – отметила председатель комиссии по добровольчеству, патриотическому воспитанию и молодежной политике Общественной палаты Химок Мария Березеско.
По предварительным данным, до конца 2024 года проект сможет охватить тысячи химчан. Тематические мероприятия регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в Домах культуры и школах.