https://ria.ru/20240808/otboj-1965062353.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя десять минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:36

2024-08-08T22:36

2024-08-08T22:36

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя десять минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Девятая за день ракетная опасность была объявлена в 22.00 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 22.10 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия