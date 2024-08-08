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В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя десять минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:36
2024-08-08T22:36
2024-08-08T22:36
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя десять минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Девятая за день ракетная опасность была объявлена в 22.00 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 22.10 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности спустя десять минут