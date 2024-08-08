https://ria.ru/20240808/opasnost-1965072857.html

В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области десятый раз за день, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-08T23:54

2024-08-08T23:54

2024-08-09T00:01

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области десятый раз за день, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины