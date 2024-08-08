https://ria.ru/20240808/opasnost-1965072857.html
В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области десятый раз за день, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-08T23:54
2024-08-08T23:54
2024-08-09T00:01
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области десятый раз за день, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетную опасность объявили в Курской области десятый раз за день