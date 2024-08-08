https://ria.ru/20240808/opasnost-1965002105.html

В Курской области объявили ракетную опасность в восьмой раз за день

В Курской области объявили ракетную опасность в восьмой раз за день - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность в восьмой раз за день

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это восьмое подобное сообщение за четверг. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:35

2024-08-08T17:35

2024-08-08T17:35

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это восьмое подобное сообщение за четверг. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240807/opasnost-1964781278.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)