https://ria.ru/20240808/opasnost-1964956363.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:52

2024-08-08T15:52

2024-08-08T15:52

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 15.23.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины