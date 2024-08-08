https://ria.ru/20240808/opasnost-1964956363.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:52
2024-08-08T15:52
2024-08-08T15:52
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef98db0b81a9622d6e80446b864cf124.jpg
ТУЛА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 15.23.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac29c15e157b43f51ab3205da1a23b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио курского губернатора Смирнов объявил об отмене ракетной опасности в регионе