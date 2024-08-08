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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964956363.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:52
2024-08-08T15:52
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 15.23.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность

Врио курского губернатора Смирнов объявил об отмене ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 15.23.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)ПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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