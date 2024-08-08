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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 08.08.2024 (обновлено: 15:30 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964948217.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это седьмое сообщение за четверг. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:27
2024-08-08T15:30
курская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это седьмое сообщение за четверг."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя стрельбу в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко накануне сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kursk-1964922636.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность

Власти Курской области объявили сигнал ракетной опасности

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это седьмое сообщение за четверг.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя стрельбу в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко накануне сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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