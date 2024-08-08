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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:15
2024-08-08T15:15
2024-08-08T15:31
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области