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В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность
В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:26
2024-08-08T14:26
2024-08-08T14:40
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
украина
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена четвертый раз за день."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Спустя 8 минут губернатор объявил, что в Белгороде и районе повторно запущена сирена ракетной опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили 4-ю ракетную опасность