https://ria.ru/20240808/opasnost-1964929121.html

В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность

В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгороде объявили четвертую за день ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:40

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена четвертый раз за день."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Спустя 8 минут губернатор объявил, что в Белгороде и районе повторно запущена сирена ракетной опасности.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

белгород

шебекино

белгородский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, украина, вооруженные силы украины