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В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024
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14:11 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964925419.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:11
2024-08-08T14:11
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. Об очередной, шестой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 13.33. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Врио губернатора объявил отбой ракетной опасности в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе.
Об очередной, шестой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 13.33.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
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Курская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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