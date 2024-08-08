https://ria.ru/20240808/opasnost-1964925419.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:11
2024-08-08T14:11
2024-08-08T14:11
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_d15dce07c85805a607bd1cfdedc0393e.jpg
РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. Об очередной, шестой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 13.33. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:139:960:859_1920x0_80_0_0_502a162a34ab500f52d50e8e89363ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора объявил отбой ракетной опасности в Курской области