https://ria.ru/20240808/opasnost-1964925419.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:11

2024-08-08T14:11

2024-08-08T14:11

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. Об очередной, шестой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 13.33. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.

https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия