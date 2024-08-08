https://ria.ru/20240808/opasnost-1964917371.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это шестое сообщение за четверг. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:36
2024-08-08T13:36
2024-08-08T13:38
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это шестое сообщение за четверг."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964898423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области шестой раз за день объявили ракетную опасность