https://ria.ru/20240808/opasnost-1964901302.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое сообщение за четверг. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:54

2024-08-08T12:54

2024-08-08T12:58

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое сообщение за четверг.Ранее ракетная опасность в Курской области объявлялась в 2.17, 6.10, 10.28, 11.38."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964898423.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия