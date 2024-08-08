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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 08.08.2024 (обновлено: 12:58 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964901302.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое сообщение за четверг. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:54
2024-08-08T12:58
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое сообщение за четверг.Ранее ракетная опасность в Курской области объявлялась в 2.17, 6.10, 10.28, 11.38."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964898423.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области пятый раз за день объявили ракетную опасность

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое сообщение за четверг.
Ранее ракетная опасность в Курской области объявлялась в 2.17, 6.10, 10.28, 11.38.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
Поражение техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Жителей Курской области, желавших уехать из приграничных районов, вывезли
Вчера, 12:46
 
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