https://ria.ru/20240808/opasnost-1964834793.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:37
2024-08-08T09:37
2024-08-08T09:37
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. О ракетной опасности Смирнов сообщал в 6.10. "Курская область: Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
https://radiosputnik.ru/20240808/antonov-1964813465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности