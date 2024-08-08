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При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 08.08.2024 (обновлено: 19:13 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2024
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:08
2024-08-08T19:13
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Снова непоправимая потеря. В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Нет таких слов, которые смогли бы утешить родных и близких", - написал он.Гладков выразил слова поддержки близким погибшего и добавил, что скорбит "вся Белгородчина".
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель

Гладков: после обстрела белгородского села Бессоновка погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Снова непоправимая потеря. В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Нет таких слов, которые смогли бы утешить родных и близких", - написал он.
Гладков выразил слова поддержки близким погибшего и добавил, что скорбит "вся Белгородчина".
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Вчера, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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