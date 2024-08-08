https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html

При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель

При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2024

При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:08

2024-08-08T19:08

2024-08-08T19:13

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Снова непоправимая потеря. В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Нет таких слов, которые смогли бы утешить родных и близких", - написал он.Гладков выразил слова поддержки близким погибшего и добавил, что скорбит "вся Белгородчина".

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины