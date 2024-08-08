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При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2024
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:08
2024-08-08T19:08
2024-08-08T19:13
белгородская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб после обстрела села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Снова непоправимая потеря. В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Нет таких слов, которые смогли бы утешить родных и близких", - написал он.Гладков выразил слова поддержки близким погибшего и добавил, что скорбит "вся Белгородчина".
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель
Гладков: после обстрела белгородского села Бессоновка погиб мужчина